La maternità surrogata è reato universale. Mattarella firma la legge. 50 coppie pronte a ricorsi

AgenPress – Il disegno di legge per rendere la maternità surrogata “reato universale”, approvata in via definitiva dal Senato, il 16 ottobre, sarà in Gazzetta ufficiale lunedì 18 novembre. La legge è stata firmata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo scorso 4 novembre, prima della partenza per la sua visita in Cina.

La nuova legge sulla maternità surrogata va a modificare l’Articolo 12 della Legge 40 del 19 febbraio 2004. Con la seguente frase, inclusa al comma 6: “Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600mila a un milione di euro”.