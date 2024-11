Formazione e sanità: INI Grottaferrata “laurea” 19 nuovi infermieri

All’Università Tor Vergata di Roma la proclamazione dei giovani professionisti.

Dopo l’apertura del corso di laurea a Veroli, il Gruppo INI si conferma modello nella collaborazione tra imprese sanitarie e Università

AgenPress. L’INI Grottaferrata “laurea” 19 nuovi infermieri. La cerimonia di proclamazione si è svolta lunedì 18 novembre all’Università di Tor Vergata a Roma e ha interessato i giovani studenti formati nella sede distaccata del prestigioso ateneo romano, da anni proficuamente operativa nella struttura del Gruppo INI, lungimirante nel cogliere il valore e l’importanza della formazione universitaria all’interno delle strutture sanitarie.

Dopo la recente inaugurazione del corso di laurea in fisioterapia all’INI Città Bianca di Veroli, il “modello INI” si conferma un fattore essenziale e di successo nell’affrontare una fase storica caratterizzata dalla strutturale mancanza di personale sanitario. Si stima che oggi la carenza di infermieri in Italia sia di almeno 65.000 unità e che nei prossimi dieci anni usciranno dalla professione per raggiunti limiti di età, rispetto al decennio precedente, almeno il quadruplo dei professionisti.

I 19 giovani che hanno terminato con successo il percorso di studi rappresentano il futuro della professione infermieristica e un messaggio di speranza per tutto il sistema sanitario, gravato dal problema della carenza di personale. Formazione di qualità e partnership con le strutture sanitarie d’eccellenza: in tal senso la partnership del Gruppo INI con le più importanti Università nazionali rappresenta una via sempre più centrale per affrontare le sfide impegnative della sanità del futuro.