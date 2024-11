Previsioni Meteo del 27 Novembre 2024

AL CENTRO – Al mattino piogge sparse sulla Toscana, variabilità asciutta altrove e maggiori schiarite in Abruzzo. Al pomeriggio piogge in estensione anche su Umbria e Lazio. In serata ancora instabilità con locali piovaschi sulle regioni del versante tirrenico, asciutto su quello adriatico ma con nuvolosità in aumento.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolate piogge sulle coste della Campania. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli soleggiati e addensamenti locali bassi sui settori tirrenici. In serata e nella notte piogge in arrivo sulla Campania, ancora asciutto altrove con qualche velatura in transito.