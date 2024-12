Previsioni Meteo del 3 Dicembre 2024

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 3 Dicembre 2024.

AL NORD – Al mattino nuvolosità irregolare in transito con isolate precipitazioni sulle Alpi orientali. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati sulle regioni di nord-ovest. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità compatta specie tra Romagna e Triveneto.

AL CENTRO – Al mattino tempo stabile con cieli a tratti coperti. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con nuvolosità irregolare in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto salvo isolati piovaschi sul basso Lazio. Peggiora nella notte sulle regioni Adriatiche con precipitazioni sparse.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi con qualche pioggia tra Calabria e Sicilia orientale. Al pomeriggio ancora isolate piogge sui medesimi settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile salvo ancora qualche pioggia tra Campania e Sicilia.