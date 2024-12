Zelensky. Putin teme Trump e forse la Cina. Questa è la verità: solo la risolutezza può porre fine a questa guerra

AgenPress – Il presidente Volodymyr Zelensky ha detto a Donald Trump che il leader russo Vladimir Putin “teme” il presidente eletto degli Stati Uniti. Ho detto al presidente Trump che Putin teme solo lui e, forse, la Cina”.

Lo ha rivelato Zelensky nel corso di un incontro trilaterale con Trump e il presidente francese Emmanuel Macron, per discutere dell’attuale invasione su vasta scala della Russia .

“E questa è la verità: solo la risolutezza può porre fine a questa guerra e garantire una pace duratura”.

L’imminente ritorno di Trump alla Casa Bianca a gennaio solleva preoccupazioni circa il fatto che gli Stati Uniti possano ritirare il loro sostegno alla nuova amministrazione e fare pressione sull’Ucraina affinché faccia dolorose concessioni.

Per impedire tale sviluppo, Kiev cerca di coinvolgere Trump e convincerlo ad adottare un approccio di ” pace attraverso la forza “, costringendo il Cremlino ad accettare una pace “giusta e duratura”.

“Sappiamo che l’America ha la capacità di realizzare cose straordinarie, cose che altri non sono riusciti a realizzare”.

“Per riuscire a porre fine a questa guerra, abbiamo bisogno di unità: l’unità dell’America, dell’Europa e di tutti coloro che nel mondo hanno a cuore la sicurezza, nonché di posizioni forti e garanzie per la pace”.

Dopo l’incontro con Zelensky, Trump ha affermato che il leader ucraino è pronto “a raggiungere un accordo e porre fine a questa follia”.

“Troppe vite vengono sprecate inutilmente, troppe famiglie distrutte, e se continua così, può trasformarsi in qualcosa di molto più grande e molto peggiore”, ha scritto Trump su Social Truth l’8 dicembre. Separatamente, ha detto che l’Ucraina potrebbe aspettarsi una riduzione dell’assistenza dagli Stati Uniti sotto la sua guida.

Zelensky ha risposto al post di Trump sul suo canale Telegram dell’8 dicembre, affermando che la guerra “non può essere conclusa semplicemente con un pezzo di carta e qualche firma”, avvertendo che “un cessate il fuoco senza garanzie può essere ripreso in qualsiasi momento, come ha già fatto Putin in passato”.