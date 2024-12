Previsioni Meteo del 19 Dicembre 2024

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 19 Dicembre 2024.

AL NORD – Al mattino cieli coperti su tutti i settori, con deboli piogge solo sulla Liguria. Al pomeriggio attesi deboli fenomeni sparsi, più intensi sulla Liguria di Levante. In serata non sono attese variazioni di rilievo, con neve in calo sulle Alpi nella notte fin verso i 900-1100 metri di quota.

AL CENTRO – Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, più coperto tra alta Toscana e Umbria. Al pomeriggio nuvolosità irregolare in transito, compatta sulla Toscana con deboli piogge. In serata maltempo che insiste sulla Toscana, peggiora nella notte con precipitazioni sparse, asciutto solo sulle coste Adriatiche. AL SUD E SULLE ISOLE –Al mattino cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in progressivo aumento specie sulle regioni Tirreniche e sulla Sardegna. In serata attese isolate piogge tra Campania e Sardegna, variabilità asciutta altrove.