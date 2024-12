Ministro Difesa Katz conferma per la prima volta: Israele ha assassinato il leader di Hamas Ismail Haniyeh a Teheran

AgenPress – Il ministro della Difesa Israel Katz conferma per la prima volta che Israele è dietro l’assassinio del leader di Hamas Ismail Haniyeh avvenuto a Teheran la scorsa estate.

Durante un evento commemorativo per gli ufficiali di sicurezza locali, Katz minaccia gli Houthi nello Yemen dopo che il gruppo terroristico sostenuto dall’Iran continua a compiere attacchi contro Israele.

“In questi giorni, mentre l’organizzazione terroristica Houthi lancia missili contro Israele, voglio trasmettere loro un messaggio chiaro: abbiamo sconfitto Hamas, abbiamo sconfitto Hezbollah, abbiamo accecato i sistemi di difesa in Iran e danneggiato i sistemi di produzione [missilistica]. Abbiamo rovesciato il regime di Assad in Siria, abbiamo inferto duri colpi all'”asse del male” e colpiremo duramente anche l’organizzazione terroristica Houthi in Yemen, che rimane l’ultima rimasta in piedi”.

(Israele non è stato direttamente coinvolto nel rovesciamento del regime di Assad in Siria, ma ritiene che i suoi attacchi contro i delegati dell’Iran nella regione abbiano contribuito alla caduta del regime).

“Colpiremo l’infrastruttura strategica [degli Houthi] e decapiteremo i loro leader. Proprio come abbiamo fatto con Haniyeh, Sinwar e Nasrallah, a Teheran, Gaza e Libano, lo faremo a Hodeidah e Sanaa”, dice Katz, riferendosi ai leader assassinati di Hamas e Hezbollah.

“Chiunque alzi una mano contro Israele gli verrà tagliata la mano, e il lungo braccio delle IDF lo colpirà e regolerà i conti”.