Gaza. Sette morti nell’attacco israeliano all’ospedale Al-Wafaa, nel centro della città

AgenPress – Sette persone sono state uccise e altre sono rimaste gravemente ferite in un attacco israeliano al piano superiore dell’ospedale Al-Wafaa, nel centro della città di Gaza, domenica. Lo scrive Al Jazeera online citando la Protezione civile di Gaza.

L’esercito israeliano ha poi affermato, scrive ancora nel suo sito l’emittente tv del Qatar, che il suo ultimo attacco a un ospedale di Gaza aveva come obiettivo dei “terroristi” e che agenti di Hamas sono stati colpiti “in un complesso di comando e controllo istituito in un edificio che in precedenza fungeva da ospedale di al-Wafaa nell’area di Gaza City e non è più utilizzato come ospedale attivo”.

Diversi video che circolano online, verificati dall’agenzia Sanad di Al Jazeera, mostrano frattanto che l’esercito israeliano ha nuovamente attaccato l’ospedale arabo al-Ahli a Gaza City. L’ultimo piano della struttura sanitaria, noto anche come ospedale battista, è stato colpito da bombardamenti di artiglieria. L’ospedale si trova nel quartiere di Zeitoun nel nord di Gaza, che è stato ripetutamente assediato dalle forze di terra e aeree israeliane.