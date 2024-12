Onu. Ambasciatore israeliano avverte gli Houthi: difenderemo il nostro popolo, subirete lo stesso miserabile destino di Hamas

AgenPress – Israele ha avvertito i ribelli Houthi dello Yemen che affronteranno lo stesso “miserabile destino” di Hamas e Hezbollah se continueranno con gli attacchi missilistici.

L’ambasciatore israeliano presso le Nazioni Unite, Danny Danon , ha affermato che il gruppo sostenuto dall’Iran sarebbe stato preso di mira dall’esercito israeliano dopo i recenti attacchi degli Houthi contro Israele.

Ore dopo l’avvertimento di Danon, l’esercito israeliano ha dichiarato di aver intercettato un missile lanciato dallo Yemen , mentre suonavano gli allarmi antiaerei.

Gli Houthi hanno preso di mira l’aeroporto Ben Gurion vicino a Tel Aviv e una centrale elettrica a sud di Gerusalemme utilizzando rispettivamente un missile balistico ipersonico e un missile balistico Zulfiqar, ha affermato il portavoce militare del gruppo, Yahya Saree.

“Agli Houthi, forse non avete prestato attenzione a ciò che è accaduto in Medio Oriente nell’ultimo anno. Permettetemi di ricordarvi cosa è successo ad Hamas, a Hezbollah, ad Assad, a tutti coloro che hanno tentato di distruggerci. Che questo sia il vostro ultimo avvertimento. Questa non è una minaccia. È una promessa. Condividerete lo stesso miserabile destino”, ha detto Danon.

Prima dell’incontro, Danon ha detto ai giornalisti: “Israele difenderà il suo popolo. Se 2.000 chilometri non sono sufficienti a separare i nostri figli dal terrore, vi assicuro che non saranno sufficienti a proteggere il loro terrore dalle nostre forze”.