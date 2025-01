Trump: se gli ostaggi non saranno rilasciati entro il 20 gennaio scatenerò l’inferno in Medio Oriente. Non sarà un bene per Hamas

AgenPress – Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ribadisce la sua minaccia: “si scatenerà l’inferno” se gli ostaggi a Gaza non saranno restituiti entro il suo insediamento.

“In Medio Oriente scoppierà l’inferno e non sarà un bene per Hamas e, francamente, non sarà un bene per nessuno”, ha detto Trump durante una conferenza stampa nel suo resort Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida.

Ribadisce che Hamas avrebbe dovuto restituire gli ostaggi molto tempo fa e che non avrebbe mai dovuto prenderli né compiere un attacco il 7 ottobre.

Trump ricorda le telefonate che ha ricevuto dai genitori di ostaggi israelo-americani che lo supplicavano di aiutarlo a liberare il corpo del loro bambino. Apparentemente riferendosi all’ex ostaggio ucciso Shani Louk, sottolinea come i combattenti di Hamas abbiano rapito una donna durante l’assalto. “Quella bellissima ragazza… loro… l’hanno tirata per la coda di cavallo e l’hanno buttata in macchina come se fosse un sacco di patate”.

Dopo aver contattato il suo inviato in Medio Oriente, Steve Witkoff, per fornirgli un aggiornamento sui negoziati per la presa degli ostaggi, Trump lo definisce un negoziatore molto rispettato.

“Abbiamo persone che sanno tutto del Medio Oriente, ma non sanno parlare correttamente… Questo è un grande negoziatore. Ecco cosa mi serve”.

L’inviato statunitense in arrivo in Medio Oriente Steve Witkoff afferma che si recherà a Doha più avanti questa settimana per far progredire le trattative in corso sugli ostaggi. Afferma che un accordo è sul punto di essere completato e che il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump si aspetta che venga finalizzato prima della sua inaugurazione del 20 gennaio, altrimenti “si scatenerà l’inferno” nella regione.

“Stiamo facendo molti progressi e non voglio dire troppo perché penso che stiano facendo un ottimo lavoro a Doha. Domani parto per tornare a Doha, ma penso che abbiamo fatto dei grandi progressi e spero davvero che per l’inaugurazione avremo delle belle cose da annunciare a nome del presidente”, dice Witkoff, dopo che Trump lo ha chiamato per fornire un aggiornamento sui negoziati, durante una conferenza stampa nel suo resort Mar-a-Lago a Palm Beach, Florida.

“Stiamo lavorando insieme in modo davvero positivo, ma sono il presidente, la sua reputazione, le cose che ha detto, a guidare questa negoziazione, quindi speriamo che tutto vada per il meglio e che salveremo qualche vita”, aggiunge Witkoff.

Pressato su cosa abbia bloccato i colloqui fino ad oggi, Witkoff rifiuta di entrare nei dettagli. “Credo che siamo stati sul punto di [un accordo]. Non voglio discutere di cosa lo abbia ritardato, non ha senso essere negativi in ​​alcun modo.

Alla domanda se le parti stiano aspettando di raggiungere un accordo fino all’insediamento di Trump, Witkoff risponde: “No, credo che lo abbiano sentito forte e chiaro. [Questo] sarà meglio che venga fatto entro l’insediamento”.

Dice che partirà per il Qatar stasera o domani sera.

Delegazioni di Israele e Hamas sono in Qatar dallo scorso fine settimana.