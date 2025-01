Forza Italia. Muore suicida Luca Palmegiani. L’addio su Instagram. “Grazie Antonio, ti saluto Silvio. Quando era in vita mi proteggeva”

AgenPress – E’ morto Luca Palmegiani, il 25enne che era stato ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale dell’Aquila, dopo essere stato trovato ferito in terra nei pressi di un hotel a Roccaraso. La vittima, un giovane militante di Forza Italia di Latina che era stato anche coordinatore dei giovani del partito nel capoluogo pontino, sarebbe caduto dal quarto piano di un albergo di Roccaraso, in provincia dell’Aquila, dove si trovava per partecipare all’evento di Forza Italia ‘Azzurri in vetta’, aperta oggi e sospesa per la morte.

Il giovane era stato trovato in terra in gravi condizioni davanti all’hotel Swisse di Roccaraso (L’Aquila) ed era giunto in ospedale in conseguenza dei politraumi, alcuni anche ad organi vitali. Poco prima di essere trovato in terra ferito Palmegiani aveva affidato a Instagram alcuni messaggi di addio.

In uno si legge: “Voglio varcare il confine della gabbia che mi opprime”; e ancora: “Forza Italia, vi voglio bene tutti. Ricordatemi con il sorriso. Grazie Antonio, ti saluto Silvio. Quando era in vita mi ‘proteggeva’, lo farà anche ora”. Sul fatto stanno indagando i carabinieri di Castel di Sangro.

Tajani dal palco della convention ha annunciato la morte. “Un grave incidente avvenuto in circostanze drammatiche senza interventi esterni. Sono in corso le indagini. Purtroppo, Luca non c’è più tra di noi facciamo un minuto di silenzio perché Lucafino all’ultimo ha considerato Forza Italia la sua seconda famiglia”.

“Abbiamo deciso di non procedere al nostro programma – ha detto ancora Tajani – e annullare le manifestazioni e i dibattiti in corso e lasciare soltanto un punto del programma: la messa di domani mattina alle nove”.