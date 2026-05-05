UNICEF/Malnutrizione: 30 anni di alimenti pediatrici terapeutici salvavita distribuiti in tutto il mondo, ma milioni di bambini ne hanno ancora bisogno

AgenPress. Da trent’anni, una piccola bustina contenente pasta di arachidi arricchita è uno degli strumenti più efficaci per combattere la malnutrizione acuta grave – la forma più letale di malnutrizione – nei bambini sotto i cinque anni. Oggi, 42,8 milioni di bambini sono colpiti da malnutrizione acuta, di cui 12,2 milioni presentano una forma grave. Con l’intensificarsi dei conflitti, degli shock climatici e delle pressioni sui finanziamenti, garantire una fornitura prevedibile e ininterrotta di alimenti terapeutici pronti all’uso (RUTF) è più cruciale che mai.

“Questa bustina di alimento terapeutico, piccola ma potente, ha cambiato radicalmente il modo in cui curiamo i bambini colpiti da malnutrizione grave”, ha dichiarato Catherine Russell, Direttrice Generale dell’UNICEF. “Ho visto come i bambini colpiti da malnutrizione acuta si riprendono quando vengono curati con il RUTF. Ha dato maggiori possibilità alle famiglie mettendo nelle loro mani un trattamento salvavita. Nessun bambino dovrebbe morire di malnutrizione in un mondo di abbondanza”.

Dati chiave che segnano i 30 anni degli alimenti terapeutici pronti all’uso:

I bambini colpiti da malnutrizione acuta grave sono troppo magri rispetto alla loro altezza, il loro sistema immunitario è indebolito al punto che le comuni malattie infantili possono diventare letali e il loro rischio di morte aumenta di 12 volte rispetto ai bambini ben nutriti.

sono troppo magri rispetto alla loro altezza, il loro sistema immunitario è indebolito al punto che le comuni malattie infantili possono diventare letali e il loro Nel 2025, l’UNICEF ha sottoposto a screening 255 milioni di bambini in tutto il mondo per la malnutrizione acuta e ha curato più di 9 milioni di bambini colpiti.

per la malnutrizione acuta e ha curato più di 9 milioni di bambini colpiti. Una terapia completa di 150 bustine è sufficiente per curare un bambino per 6-8 settimane, fino alla guarigione, insieme a cure mediche di follow-up e consulenza.

Gli alimenti terapeutici pronti all’uso (RUTF) hanno un’elevata efficacia, con un tasso di recupero di quasi il 90%per chi soffre di malnutrizione acuta grave.

Introdotto per la prima volta nel 1996, il RUTF (ready to use therapeutic food) ha trasformato il trattamento della malnutrizione acuta grave consentendo ai bambini, senza complicazioni mediche, di essere curati a casa riducendo la necessità di ricovero ospedaliero, i costi a carico delle famiglie e il rischio di infezioni secondarie.

Ad oggi, il RUTF rimane l’unico trattamento ambulatoriale raccomandato dall’OMS per la malnutrizione infantile acuta.

L’UNICEF è il principale acquirente mondiale di RUTF. Tra il 2003 e il 2025, l’UNICEF ha acquistato e distribuito in tutto il mondo un totale di 8,7 miliardi di bustine di RUTF, favorendo il recupero di milioni di bambini.

favorendo il recupero di milioni di bambini. Il RUTF è un esempio di collaborazione pubblico-privata di successo. L’UNICEF acquista RUTF da 21 fornitori in tutto il mondo, 18 dei quali si trovano in, o vicino a, paesi con alti livelli di malnutrizione infantile acuta. La produzione locale, con la capacità di rifornire altri paesi, è essenziale per una risposta rapida alle crisi di malnutrizione, specialmente di fronte alle interruzioni della catena di approvvigionamento globale.

La produzione locale, con la capacità di rifornire altri paesi, è essenziale per una risposta rapida alle crisi di malnutrizione, specialmente di fronte alle interruzioni della catena di approvvigionamento globale. Nel 2023, l’UNICEF ha distribuito quasi 1,1 miliardi di bustine di RUTF in risposta alla crisi nutrizionale globale seguita alla pandemia di COVID-19, raggiungendo così una quantità annuale record.

in risposta alla crisi nutrizionale globale seguita alla pandemia di COVID-19, raggiungendo così una quantità annuale record. L’Etiopia ha ricevuto il volume più elevato di RUTF acquistati dall’UNICEF. Sulla base dei dati dal 2003 al 2025, sono state consegnate all’Etiopia 1,6 miliardi di bustine di RUTF per un valore di 296 milioni di dollari, dove ogni anno almeno 500.000 bambini vengono curati per malnutrizione acuta grave.

Oggi, il RUTF – nell’ambito di un approccio comunitario al trattamento della malnutrizione acuta infantile – ha trasformato il modo in cui vengono fornite le cure e i trattamenti salvavita. Ha contribuito a raggiungere livelli storicamente bassi di mortalità infantile prevenibile in tutto il mondo.

Realizzato con arachidi, latte scremato in polvere, olio, zucchero, vitamine e minerali essenziali, questo alimento terapeutico viene somministrato ai bambini di età compresa tra i 6 e i 59 mesi colpiti da malnutrizione acuta grave.

arachidi, latte scremato in polvere, olio, zucchero, vitamine e minerali essenziali, questo alimento terapeutico viene somministrato ai bambini di età compresa tra i 6 e i 59 mesi colpiti da malnutrizione acuta grave. Una bustina da 92 g di RUTF fornisce 500 calorie , aiutando i bambini gravemente malnutriti ad aumentare di peso e a rafforzare il sistema immunitario durante il trattamento. La sua consistenza cremosa e il suo sapore al caramello salato lo rendono appetibile per i bambini.

, aiutando i bambini gravemente malnutriti ad aumentare di peso e a rafforzare il sistema immunitario durante il trattamento. La sua consistenza cremosa e il suo sapore al caramello salato lo rendono appetibile per i bambini. Il RUTF si presenta come una pasta densa a base di arachidi e olio per un motivo ben preciso: non contiene acqua, il che significa che i batteri non hanno nulla in cui proliferare. Questa formulazione aiuta a mantenere l’alimento terapeutico sicuro in qualsiasi ambiente, comprese le condizioni umide, e non richiede refrigerazione.Ha una durata di conservazione di 24 mesi.

Sebbene il traguardo dei 30 anni segni un progresso importante nella salute pubblica, è anche un invito all’azione: l’intera gamma di trattamenti nutrizionali, compreso il latte terapeutico, deve essere potenziata in modo da poter resistere alle crisi di approvvigionamento, ridurre i costi e contribuire a garantire che ogni bambino che ne ha bisogno abbia accesso agli alimenti terapeutici senza interruzioni.