Azerbaigian, Scurria ( FDI): Meloni in Azerbaigian. Il Governo trasforma le relazioni in sviluppo concreto

Roma, 5 maggio: “ La visita del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Baku conferma il rafforzamento strategico dei rapporti tra Italia e Azerbaigian, consolidati con determinazione fin dall’inizio di questo Governo. Oggi l’Azerbaigian è un partner energetico fondamentale: grazie al Trans Adriatic Pipeline, l’Italia importa quote rilevanti di gas e petrolio, rafforzando concretamente la propria sicurezza energetica.

Non si tratta solo di approvvigionamenti, ma di una visione strategica, quella di costruire un partenariato industriale solido e rafforzare ulteriormente la cooperazione con Baku, rendendo l’Italia un hub energetico europeo, porta d’accesso privilegiata ai mercati del continente.

Con il Governo Meloni, le relazioni internazionali diventano atti concreti al servizio dell’interesse nazionale, che poniamo da sempre al primo posto. Il lavoro del Governo all’estero è essenziale e produce risultati tangibili. Noi i problemi li affrontiamo e li risolviamo, rafforzando la sicurezza energetica e creando nuove opportunità di sviluppo economico per famiglie e imprese italiane”, lo dichiara il Presidente del Gruppo di amicizia Unione parlamentare Italia-Azerbaigian, il senatore Marco Scurria.