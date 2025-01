Incendi. Los Angeles. Il bilancio dei morti sale a 16

AgenPress. I molteplici incendi che hanno imperversato la città di Los Angeles hanno causato la morte di almeno 16 persone, mentre risultano 13 persone disperse.

Nonostante l’enorme mobilitazione dei vigili del fuoco, le fiamme hanno continuato a propagarsi, soprattutto nella zona dove si trova il Getty Center, il prestigioso museo che ospita oltre 125.000 opere d’arte.

Il capo dei vigili del fuoco di Los Angeles ha dichiarato che questi venti, combinati con l’atmosfera secca e la vegetazione secca, manterranno il rischio di incendi ad un livello molto elevato. I venti caldi e secchi, noti come venti di Santa Ana, sono comuni durante l’inverno californiano, ma in questa settimana, secondo i meteorologi, la loro intensità è stata la più alta dal 2011. Le autorità sanitarie hanno informato i residenti dai pericoli per la loro salute derivanti dal fumo degli incendi, esortandoli ad evitare di uscire.

Gli incendi in corso potrebbero rivelarsi i più costosi della storia americana. Si stima un valore compreso tra 135 e 150 miliardi di dollari.