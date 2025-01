Ucraina. Zelensky: pronti a restituire a Kim Jong Un i prigionieri di guerra nordcoreani catturati

AgenPress – L’Ucraina è pronta a rimandare a casa i soldati nordcoreani catturati se il leader nordcoreano Kim Jong Un riuscirà a negoziare il rilascio dei prigionieri di guerra ucraini (POW) in Russia. Lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky.

In alternativa, Kiev è disposta a valutare altre opzioni per i soldati nordcoreani che non desiderano tornare.

Le dichiarazioni di Zelensky giungono un giorno dopo che il presidente ha annunciato l’11 gennaio che le forze ucraine avevano catturato due prigionieri di guerra nordcoreani nell’Oblast’ di Kursk in Russia. I soldati feriti sono sotto la custodia del Servizio di sicurezza ucraino (SBU) e, a quanto si dice, stanno ricevendo cure mediche.

“Oltre ai primi soldati catturati dalla Corea del Nord, ce ne saranno senza dubbio altri”, ha affermato Zelensky tramite il suo canale Telegram ufficiale il 12 gennaio.

“È solo questione di tempo prima che i nostri ragazzi riescano a catturarne altri.”

Secondo Zelensky, l’Ucraina è pronta a restituire personale nordcoreano in futuri scambi di prigionieri o a valutare “altri modi” per gestire i soldati catturati che non vogliono tornare in Corea del Nord.

“L’Ucraina è pronta a consegnare il suo popolo a Kim Jong Un se questi riuscirà a organizzare lo scambio con i nostri soldati tenuti prigionieri in Russia”, ha affermato.

“Per quei soldati nordcoreani che non vogliono tornare, potrebbero esserci altri modi. In particolare, quei coreani che desiderano avvicinare la pace diffondendo la verità in coreano su questa guerra avranno questa opportunità.”

Zelensky ha pubblicato un filmato dell’interrogatorio dei due prigionieri di guerra da parte dell’SBU, mediato da traduttori coreani. Nel video, uno dei soldati catturati dice che vorrebbe tornare in Corea del Nord, mentre l’altro risponde che vuole vivere in Ucraina.

Circa 12.000 soldati nordcoreani sono stati schierati nell’Oblast di Kursk, dove l’Ucraina ha lanciato un’incursione transfrontaliera a sorpresa nell’agosto 2024. Il personale nordcoreano ha subito ingenti perdite mentre combatteva al fianco delle forze russe, secondo funzionari statunitensi e ucraini.

Il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha dichiarato il 27 dicembre che alcuni soldati nordcoreani si sarebbero tolti la vita piuttosto che arrendersi alle truppe ucraine , per paura che le loro famiglie venissero prese di mira a seguito della loro cattura.

L’11 gennaio Zelensky ha affermato che la cattura dei prigionieri di guerra nordcoreani è un compito difficile da portare a termine, poiché le forze russe e nordcoreane fanno di tutto per nascondere le prove del coinvolgimento di Pyongyang.