Silvio Berlusconi. Forza Italia replica a Report. “Difendiamo la verità, contro le menzogne, il fango e l’odio”

AgenPress – “Il Presidente Silvio Berlusconi alla guida dei suoi governi ha portato avanti una lotta senza precedenti contro la mafia ottenendo risultati concreti e straordinari che restano nella storia”.

E’ quanto si legge in una nuova nota di Forza Italia replicando alla trasmissione Report e ricordando alcuni risultati raggiunti. Ad esempio l’arresto di 1296 latitanti mafiosi negli anni 2001-2005 e dal 2008 al 2011 o il fatto di aver reso permanente il regime carcerario ’41 bis’ per i mafiosi nel 2002 seguito, nel 2008, dall’inasprimento dello stesso regime, fino ai maggiori poteri al procuratore nazionale antimafia e al Piano nazionale e codice delle leggi antimafia risalente al 2010-2011. Infine, si citano gli arresti di 32 latitanti mafiosi tra il 2009 e il 2011 e il sequestro e confisca di circa 49 mila beni della mafia, per un valore complessivo di 25 miliardi tra il 2008 e il 2011.