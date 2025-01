Israele. Venerdì la riunione per votare il cessate il fuoco. Netanyahu: niente voto finché Hamas non accetterà tutti i termini

AgenPress – Secondo un alto funzionario israeliano, il governo israeliano si riunirà venerdì per discutere e ratificare l’accordo di cessate il fuoco raggiunto con Hamas.

Benjamin Netanyahu ha affermato che il suo governo non si riunirà per votare l’accordo inteso a mettere in pausa la guerra a Gaza finché “Hamas non accetterà tutti gli elementi dell’accordo”, in una mossa che minaccia di far deragliare mesi di lavoro per porre fine al brutale conflitto durato 15 mesi.

L’inaspettato ritardo ha suscitato il timore che disaccordi dell’ultimo minuto tra Israele e Hamas o l’opposizione più dura possano comunque far naufragare l’accordo, nonostante alti funzionari statunitensi abbiano insistito sul fatto che il cessate il fuoco duramente conquistato entrerà in vigore domenica come previsto.

Intervenuto a un briefing al Dipartimento di Stato, il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha affermato di essere “molto fiducioso” che il cessate il fuoco andrà avanti e “si aspetta pienamente che l’attuazione inizierà, come abbiamo detto, domenica”.

“Non è esattamente sorprendente che in un processo, in una negoziazione che è stata così impegnativa, così carica di tensione, si ottenga un capo in sospeso”, ha detto Blinken. “Stiamo legando quel capo in sospeso”.

Senza specificare la controversia, Blinken ha confermato che c’era stata una “questione in sospeso” tra le parti nei complessi negoziati, che hanno incluso Israele e Hamas, così come mediatori provenienti da Stati Uniti, Qatar ed Egitto.

“Stiamo sistemando questa questione in sospeso mentre parliamo”, ha detto, aggiungendo di essere stato al telefono tutta la mattina e di aver avuto colloqui diretti con l’inviato statunitense Brett McGurk e il governo del Qatar.

John Kirby, portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, ha affermato che ci sono alcuni “dettagli implementativi che devono ancora essere definiti”, ma gli Stati Uniti sono “fiduciosi di poter iniziare a implementarli domenica”.