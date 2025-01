Stefano Bonaccini: “Il Pd da solo non potrà mai battere la destra”

AgenPress. “Credo che il Partito Democratico stia facendo la sua parte fino in fondo, ma non basta. Il Pd da solo non potrà mai battere la destra, ma neanche le altre forze che si definiscono di opposizione potranno battere la destra senza il Pd”.

Così Stefano Bonaccini, presidente del Partito Democratico ed europarlamentare, ai microfoni di Radio Cusano Campus.

Costruire “l’alternativa – continua Bonaccini nel corso dell’intervista a ‘Calibro 8’ con Francesco Borgonovo – è una cosa diversa che dirci contro la destra, sarebbe persino un eufemismo per chi è di centro-sinistra. Non basta dire ai cittadini che si è contro il governo, ai cittadini non basta, non basta per niente. Tu devi sempre dire, e questo è il senso dell’alternativa, qual è la proposta alternativa che hai quando muovi una critica. Noi siamo impegnati a costruire questo e io mi auguro che da qui al 2027, quando si voterà per le elezioni politiche, con anche i passaggi delle regionali, io spero che costruiremo l’alternativa perché non basta dirci contro, ma bisogna avere un progetto per il Paese, e a questo siamo impegnati”.

“C’è ancora un consenso molto forte intorno a Giorgia Meloni e alla destra. È pur vero che tutti i sondaggi dicono che il centrodestra e le forze di opposizione di centro-sinistra (la parola campo largo non mi piace) hanno più o meno gli stessi voti percentuali. La vittoria di quasi 20 punti nella mia Emilia-Romagna, la vittoria comunque netta in Umbria dove governava la destra, la sconfitta ma di misura (di un punto percentuale) in Liguria, dove poco tempo prima il centrodestra aveva vinto con oltre 20 punti di distacco, e i sei comuni capoluogo di regione vinti, lo scorso giugno, sei a zero per il centro-sinistra, dove ben quattro li governava il centrodestra, ci dicono che in realtà qualche problema la destra, anche nel nostro Paese, lo sta scontando. Ed è legato, io credo, a ciò che vedremo nei prossimi due-tre anni: secondo gli ultimi dati in Unione Europea, l’Italia conoscerà una tra le più basse crescite nell’area Ocse, se non la più bassa tra i paesi Ue. Politiche industriali non se ne vedono. Avevano promesso il taglio delle tasse al cosiddetto ceto medio, verificheremo che le tasse aumenteranno. La sanità pubblica, al di là delle proprie opinioni, sta crollando in buona parte del Paese e se siamo in difficoltà anche in Emilia-Romagna non oso pensare in gran parte in Italia. Avevano garantito l’abolizione addirittura delle accise, la benzina sta tornando a livelli molto alti, quindi il tema economico e sociale sta molto peggiorando”, ha aggiunto il presidente dei dem.

Tanti i temi affrontati da Stefano Bonaccini nel corso della trasmissione radiofonica: