Previsioni Meteo del 22 Gennaio 2025

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 22 Gennaio 2025

AL NORD – Molta nuvolosità in transito su tutte le regioni sia al mattino che durante le ore pomeridiane con precipitazioni sparse al Nord-Ovest e neve a quote di bassa montagna sulle Alpi e quote medie in Appennino. Tra la serata e la notte precipitazioni in estensione su gran parte del Nord con neve sulle Alpi oltre i 900-1300 metri, temporali anche intensi sulla Liguria.

AL CENTRO – Al mattino piogge sparse sui settori tirrenici, asciutto altrove con molte nubi. Al pomeriggio piogge in estensione su gran parte di Toscana, Umbria e Lazio, variabilità asciutta sulle regioni adriatiche. Tra la serata e la notte passaggio instabile con piogge sparse e neve a quote medio-alte in Appennino, più asciutto tra Abruzzo e basso Lazio.

AL SUD E SULLE ISOLE – Giornata stabile sulle regioni meridionali e sulle Isole Maggiori con cieli parzialmente nuvolosi, salvo possibili piovaschi al pomeriggio sulla Campania. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti tra Campania e Molise occidentale, anche bassi e compatti.

Temperature minime in generale diminuzione, massime in lieve rialzo sulle Isole Maggiori e stabili o in calo sul resto d’Italia.