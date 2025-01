Frode fiscale nel settore del commercio dei bancali. Giro di fatture false per 20 milioni di euro

AgenPress. Stamattina i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Parma hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal GIP del locale Tribunale, su richiesta di questo Ufficio di Procura, nei confronti di 5 soggetti, uno, residente in provincia di Parma, attinto dalla custodia cautelare in carcere, tre, residenti nelle province di Parma, Forli-Cesena e Verona, posti agli arresti domiciliari e uno, residente in provincia di Pordenone, destinatario dell’obbligo di firma.

Gli indagati, in totale 42 persone, sulla base degli elementi probatori allo stato raccolti, sono indiziati, a vario titolo dei reati di associazione per delinquere, dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture false ed emissione di false fatture.

Il provvedimento restrittivo segue un decreto di sequestro preventivo emesso dalla medesima Autorità Giudiziaria per oltre 4,6 milioni di euro, eseguito dalle Fiamme Gialle lo scorso mese di novembre, per un importo pari al profitto dei reati tributari contestati, in relazione ad un giro di fatturazioni per operazioni inesistenti il cui ammontare sfiorerebbe i 20 milioni di euro e vedrebbe il coinvolgimento di oltre 40 imprese dislocate in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Puglia e Piemonte.

Nello specifico, le indagini condotte dagli investigatori del Nucleo di polizia economico finanziaria di Parma mediante attività tecniche, telefoniche e ambientali, pedinamenti, analisi di segnalazioni per operazioni sospette e un’accurata ricostruzione dei flussi finanziari, hanno permesso di acquisire elementi indiziari in ordine alla esistenza di un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una complessa frode fiscale nel settore del commercio dei pallets.

Dagli approfondimenti svolti è stato possibile ricostruire un articolato meccanismo illecito il cui centro nevralgico sarebbe da individuarsi in molteplici centri di raccolta di bancali, collocati in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, tutti facenti capo a società costituite ad hoc dal gruppo e ad esso serventi (le cd. società filtro), poi risultate mere ramificazioni della società capofila – nota impresa del settore operante in provincia di Parma – funzionali all’acquisto “in nero” di bancali usati dagli autotrasportatori.

Le società filtro, risultate formalmente intestate a meri “prestanome”, sarebbero state oggetto di un periodico avvicendamento, lasciando inalterato il punto fisico di raccolta dei bancali, allo scopo di sfruttare la notorietà acquisita nel tempo nei confronti dei numerosi camionisti che avrebbero ceduto i beni dietro remunerazione in denaro contante, stabilita dal dominus dell’ipotizzata associazione per delinquere.

Nel corso delle investigazioni è poi emerso come la società capofila avrebbe operato sul mercato dei pallets su diversi livelli, mescolando abilmente la fase commerciale – di per sé lecita – che si sviluppava mediante l’acquisto con regolare fattura di bancali usati dai legittimi possessori, al fine di sottoporli ad un ciclo industriale di recupero e successiva reimmissione nel mercato, con una parallela attività di approvvigionamento di tali beni sul “mercato nero”, perseguita mediante la vasta rete fisica di raccolta, presente sul territorio.

Sulla scorta del disegno criminoso ipotizzato, la rete societaria di raccolta avrebbe necessitato, a sua volta, di predisporre opportune fatture di “acquisto” formalmente emesse da società prive di qualsivoglia consistenza economica, ovvero società “cartiere pure”, necessarie a fondare una pretesa regolarità dichiarativa e fiscale delle società filtro, al fine di dimostrare l’origine della merce venduta alla capofila.

In conformità con le nuove disposizioni normative, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma ha sottoposto gli indagati ad interrogatorio preventivo, all’esito del quale, valutata la sussistenza delle esigenze cautelari in ordine al pericolo di reiterazione dei reati di associazione per delinquere e dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture false, ha emesso la misura cautelare eseguita in data odierna.