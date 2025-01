Nuovo stadio Milan e Inter, la Senatrice Sironi: Meazza si può ristrutturare, no ad ennesima speculazione

AgenPress. “Grazie ai cittadini e ai comitati milanesi riuniti in segno di protesta contro l’ennesima cementificazione selvaggia a Milano, nel quartiere di San Siro. Qui le società di calcio, in nome del dio denaro, vogliono realizzare un nuovo maxi impianto nel bel mezzo di un’area verde, accanto allo storico Meazza che si potrebbe tranquillamente ristrutturare, come hanno fatto Real Madrid e Barcellona o anche l’Atalanta nella vicina Bergamo. Mi unisco alle proteste dei cittadini che sostengo senza riserve.”

Così sui propri canali social la senatrice milanese Elena Sironi, in merito alle proteste di comitati e cittadini a San Siro sull’ipotesi di un nuovo stadio accanto al Meazza.