Gaza. Sono ancora 17 gli ostaggi da riconsegnare nella prima fase del cessate il fuoco

L’elenco degli ostaggi rimasti sulla lista da rilasciare nella fase iniziale dell’accordo include Shiri Silberman Bibas , 33 anni, e i suoi due figli piccoli, Ariel , 5 anni, e Kfir , 2 anni. Si dice che Israele stia facendo pressione sui mediatori per chiarire le condizioni di Bibas e dei suoi figli piccoli. Hamas ha affermato nel novembre 2023 che i tre erano stati uccisi, cosa che Israele ha definito un’affermazione “crudele” che non ha potuto confermare. Israele ha affermato che c’è “grave preoccupazione” per la sorte di Shiri, Ariel e Kfir.

L’elenco degli ostaggi rimasti da rilasciare nella prima fase comprende anche cinque uomini anziani: