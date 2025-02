Gaza. Hamas: smetteremo di rilasciare gli ostaggi. Israele ha violato il cessate il fuoco. Katz replica alle accuse

AgenPress – Hamas ha annunciato che avrebbe sospeso il rilascio degli ostaggi israeliani fino a nuovo avviso, in seguito a quelle che ha definito violazioni israeliane dell’accordo di cessate il fuoco .

In risposta, il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha affermato che Hamas, con il suo annuncio, ha violato l’accordo di cessate il fuoco e che aveva ordinato all’esercito di prepararsi al massimo livello di prontezza a Gaza e di difendere le comunità israeliane.

In cambio, Israele ha rilasciato centinaia di prigionieri e detenuti, da prigionieri che scontano l’ergastolo per attacchi mortali a palestinesi trattenuti durante la guerra e trattenuti senza accusa.

Ubaida ha affermato che Hamas non rilascerà altri ostaggi finché Israele “non si adeguerà e non risarcirà per le ultime settimane”.

Ma Hamas ha accusato Israele di temporeggiare nel consentire l’ingresso degli aiuti a Gaza, una delle condizioni della prima fase dell’accordo, un’accusa che Israele ha respinto come falsa.

A sua volta, Israele ha accusato Hamas di non aver rispettato l’ordine in cui gli ostaggi dovevano essere rilasciati e di aver orchestrato manifestazioni pubbliche abusive di fronte a grandi folle quando sono stati consegnati alla Croce Rossa.

In precedenza, l’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva dichiarato che una delegazione israeliana era tornata dai colloqui di cessate il fuoco in Qatar, in mezzo a dubbi già crescenti sul processo mediato da Egitto e Qatar per porre fine alla guerra.

Non ci sono dettagli immediati sul motivo del rientro dai colloqui, volti a concordare le basi per una seconda fase dell’accordo di cessate il fuoco in più fasi e dello scambio di ostaggi in cambio di prigionieri, raggiunto il mese scorso.

Un funzionario palestinese vicino ai colloqui ha affermato che i progressi sono stati frenati dalla sfiducia tra le due parti, che si sono accusate a vicenda di aver violato i termini del cessate il fuoco.

Le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, secondo cui i palestinesi dovrebbero essere allontanati da Gaza e lasciare che l’enclave costiera venga trasformata in un progetto immobiliare sul lungomare sotto il controllo degli Stati Uniti, hanno sconvolto le aspettative per il futuro del dopoguerra.

Lunedì Fox News ha pubblicato un estratto di un’intervista con Trump. Alla domanda sul piano e se i palestinesi avrebbero avuto il diritto al ritorno, ha risposto: “No, non lo avrebbero”.

“Sto parlando di costruire un posto permanente per loro perché se dovessero tornare ora, ci vorranno anni prima che tu possa farlo, non è abitabile”. Ha detto che pensava di poter fare un accordo con l’Egitto e la Giordania per prenderli.

Netanyahu ha appoggiato i commenti di Trump al suo ritorno da una visita a Washington nel fine settimana, provocando irritazione in Egitto, dove fonti della sicurezza hanno affermato che Israele stava “creando ostacoli” al regolare svolgimento dell’accordo di cessate il fuoco, tra cui ritardi nel ritiro delle sue truppe e la continua sorveglianza aerea.

I colloqui sulla seconda fase dell’accordo di cessate il fuoco, per concordare il rilascio degli ostaggi rimasti e il ritiro completo delle forze israeliane, sono iniziati la scorsa settimana, ma hanno mostrato pochi segnali di progressi seri.

“C’è un senso di sfiducia, soprattutto perché Hamas vede una mancanza di attuazione della prima fase dell’accordo per quanto riguarda il protocollo umanitario e l’autorizzazione all’ingresso dei materiali a Gaza come previsto dall’accordo”, ha affermato il funzionario.