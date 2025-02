Il Maestro Stefano Miceli entra a far parte della Fondazione OMRI come Vice Presidente del Comitato Provinciale di Brindisi

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione OMRI, su proposta del Presidente Prefetto Francesco Tagliente, ha nominato il Maestro Stefano Miceli, pianista e direttore d’orchestra di fama internazionale, Vice Presidente del Comitato Provinciale di Brindisi della Fondazione OMRI. Questa nomina rappresenta un ulteriore passo nel consolidamento del ruolo di rilievo della Fondazione nel panorama culturale e musicale, sia italiano che internazionale

AgenPress. Il Maestro Miceli, originario di Brindisi e residente a New York da oltre dieci anni, è una delle figure più autorevoli nel mondo della musica. La sua carriera lo ha visto esibirsi nei teatri più prestigiosi del mondo, da Berlino a Sydney, portando sempre con sé la passione e l’eleganza della tradizione musicale italiana. Un momento simbolico importante della sua carriera è stato nel 2015, quando ha avuto l’onore di accompagnare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una missione ufficiale in Vietnam.

La nomina del Maestro Miceli ai vertici degli organismi territoriali consente alla Fondazione di rafforzare ulteriormente la propria missione culturale, contribuendo in modo ancora più diretto alla promozione della cultura italiana nel mondo.

Il prossimo 6 novembre, il Maestro Miceli dirigerà il celebre Requiem di Mozart nella maestosa Cattedrale di St. Patrick a New York. Questo evento non solo celebra il suo straordinario talento, ma testimonia anche l’impegno della Fondazione OMRI nel valorizzare il nostro patrimonio musicale e promuovere la cultura italiana a livello globale.