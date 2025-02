La corruzione blocca il progresso verso un mondo sostenibile. Crisi climatica, indebita influenza e denaro sporco

AgenPress – La corruzione è strettamente legata a una delle sfide più grandi che l’umanità si trova ad affrontare attualmente: il cambiamento climatico.

Un numero enorme di persone in tutto il mondo subisce gravi conseguenze del riscaldamento globale, poiché i fondi destinati ad aiutare i paesi a ridurre le emissioni di gas serra e a proteggere le popolazioni vulnerabili vengono rubati o utilizzati in modo improprio. Allo stesso tempo, la corruzione sotto forma di indebita influenza ostacola le politiche volte ad affrontare la crisi climatica e porta a danni ambientali.

Proteggere gli sforzi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici dalla corruzione renderà queste attività salvavita più efficaci e, a loro volta, andranno a beneficio delle persone bisognose.

Molte nazioni con punteggi CPI elevati hanno le risorse e il potere per guidare azioni per il clima resistenti alla corruzione in tutto il mondo, ma invece spesso servono gli interessi delle aziende di combustibili fossili. Alcune di queste nazioni ospitano anche centri finanziari che attraggono fondi illeciti derivanti da corruzione, distruzione ambientale e altri reati. Mentre il CPI non misura questo, il denaro sporco pone un grave problema di corruzione con effetti dannosi che vanno ben oltre i confini di queste nazioni.

La corruzione è una minaccia globale in evoluzione che fa molto di più che minare lo sviluppo: è una causa chiave del declino della democrazia, dell’instabilità e delle violazioni dei diritti umani. La comunità internazionale e ogni nazione devono fare della lotta alla corruzione una priorità assoluta e a lungo termine. Ciò è fondamentale per respingere l’autoritarismo e garantire un mondo pacifico, libero e sostenibile. Le tendenze pericolose rivelate nel Corruption Perceptions Index di quest’anno evidenziano la necessità di dare seguito ad azioni concrete ora per affrontare la corruzione globale.