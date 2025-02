AgenPress. Previsioni Meteo del 12 Febbraio 2025.

AL NORD – Al mattino molte nuvole su tutte le regioni con locali piogge specie tra Liguria, Emilia Romagna e Lombardia, neve in Appennino oltre i 1400-1500 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata e nella notte residui fenomeni tra Liguria e Romagna con neve in Appennino fin verso i 1400 metri, molte nubi altrove ma con tempo asciutto.

AL CENTRO – Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con associate piogge da isolate a sparse, neve sui rilievi appenninici oltre i 1400-1500 metri. Al pomeriggio ancora molte nubi con deboli piogge tra Toscana, Umbria e Marche. In serata e nella notte ancora cieli nuvolosi ma con tempo per lo più asciutto, piovaschi lungo i settori costieri e sulla Toscana settentrionale. AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutti i settori ma con tempo per lo più asciutto. Al pomeriggio locali piogge su Sicilia e Puglia meridionale. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli nuvolosi ovunque.