Baldassarre (Lega): Salva Casa è buon senso e semplificazione per mettere in moto l’economia

AgenPress. “La Lega è un partito che ha messo al centro il buon senso, la semplificazione, la sburocratizzazione, i cittadini, con l’imperativo di non mettere le mani nelle tasche degli italiani.

I provvedimenti Salva Casa, sia a livello nazionale che regionale, vanno in questa direzione, semplificando e agevolando gli italiani. Sono iniziative ispirate al buon senso, finalizzate a reimmettere sul mercato tanti immobili, facendo girare l’economia. È significativo per la Lega raggiungere questi obiettivi attraverso le politiche per la casa, che è sacra, perché è il bene rifugio principale degli italiani.

Sburocratizzando, infine, possiamo anche tutelare meglio paesaggio e ambiente, perché è proprio l’iper regolamentazione che ha fatto dell’Italia il Paese dei mostri edilizi e degli scempi ambientali. Con il Salva Casa, andiamo nella direzione giusta: poche regole e chiare. Per uno Stato al fianco dei cittadini”.

Lo ha dichiarato l’assessore alla Cultura della Regione Lazio e dirigente della Lega, Simona Baldassarre, in occasione del convegno “Decreto Salva Casa. Semplificazione urbanistica e pianificazione del territorio laziale”, organizzato oggi presso la Regione Lazio.