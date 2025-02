Previsioni Meteo del 14 Febbraio 2025

AL NORD – Al mattino piogge sparse tra Emilia Romagna e Triveneto con neve oltre i 600 metri sulle Alpi e i 1100 in Appennino, ampie schiarite al Nord-Ovest. Al pomeriggio quota neve in calo fino a quote collinari. In serata e nella notte residui fenomeni sulla Romagna con fiocchi fino in bassa collina.

AL CENTRO – Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse su tutte le regioni, neve a quote medie in Appennino. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata ancora fenomeni sul versante adriatico con neve fino a quote collinari.