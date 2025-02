Wsy. La Cina propone di ospitare i colloqui Trump-Putin senza Zelensky. Per la Russia gli Usa sono la “principale controparte”

AgenPress – I funzionari cinesi hanno proposto di organizzare un vertice tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin, ma l’idea è stata accolta con scetticismo. Lo ha riferito il Wall Street Journal (WSJ) il 13 febbraio, citando fonti a conoscenza della questione.

Pechino avrebbe avanzato l’offerta tramite intermediari, ipotizzando un vertice tra Stati Uniti e Russia senza la partecipazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky .

Secondo un funzionario statunitense citato dal WSJ, la Casa Bianca ha rifiutato di confermare se ha ricevuto la proposta della Cina, ma l’ha liquidata come “affatto irrealizzabile”.

Il 12 febbraio Trump ha annunciato di aver parlato con Putin e che il loro primo incontro di persona si sarebbe svolto in Arabia Saudita come parte degli sforzi per negoziare la fine della guerra della Russia contro l’Ucraina. La portata del coinvolgimento ucraino in questi colloqui rimane poco chiara.

La Cina ha rafforzato i suoi legami con la Russia dall’inizio della guerra su vasta scala del Cremlino contro l’Ucraina ed è diventata la principale fonte di beni a duplice uso per Mosca , che alimentano l’industria della difesa russa.

Pechino si è da tempo posizionata come potenziale mediatore nel conflitto, inviando l’inviato Li Hui in missioni diplomatiche in Europa e criticando al contempo gli aiuti militari occidentali all’Ucraina.

I funzionari occidentali restano diffidenti nei confronti dei crescenti legami tra Pechino e Mosca, mentre la NATO definisce la Cina un ” facilitatore decisivo ” della guerra russa.

Nonostante i suoi sforzi diplomatici, Pechino è cauta nel prendere qualsiasi misura che potrebbe compromettere i suoi stretti rapporti con il Cremlino , secondo una fonte del WSJ.

Mosca ritiene che gli Stati Uniti siano la sua “controparte principale” nei negoziati per porre fine alla guerra su vasta scala della Russia contro l’Ucraina, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov a Channel One il 13 febbraio.

Secondo Peskov, Kiev “parteciperà sicuramente ai negoziati in un modo o nell’altro”, ma ci sarà anche una “pista bilaterale russo-americana”.

La sua dichiarazione è arrivata dopo che Trump aveva avuto chiamate separate con il presidente russo Vladimir Putin e il presidente Volodymyr Zelensky il 12 febbraio, affermando in seguito che entrambi i leader “vogliono fermare i milioni di morti che si stanno verificando nella guerra con Russia/Ucraina”.

Trump ha contattato per primo Putin, affermando in seguito che i due leader hanno concordato che i negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina inizieranno “immediatamente”.

In precedenza, il 13 febbraio, Peskov aveva affermato che la Russia aveva iniziato a formare un gruppo per i colloqui con gli Stati Uniti, anche sulla guerra con l’Ucraina.

Peskov ha anche affermato che durante la conversazione i due non hanno parlato della possibile partecipazione dell’Europa ai colloqui di pace.

“Probabilmente spetterà agli europei parlare con Washington per assicurarsi in qualche modo il loro posto”, ha aggiunto.

Trump ha anche annunciato che lui e Putin terranno il loro primo incontro di persona in Arabia Saudita , anche se la portata del coinvolgimento dell’Ucraina nei colloqui resta poco chiara.

Secondo Andriy Yermak , capo dell’ufficio presidenziale ucraino, Zelensky e Trump hanno concordato di iniziare a lavorare per porre fine alla guerra.

Zelensky ha detto che vuole che i partner europei siano coinvolti nei negoziati di pace . Kiev insiste sul fatto che nessun colloquio sull’Ucraina e sulla fine della guerra totale della Russia dovrebbe essere tenuto senza l’Ucraina.