Donald Trump propone un accordo nucleare con Russia e Cina per dimezzare i bilanci per la difesa. In agenda incontri con Xi Jinping e Putin

AgenPress – Donald Trump ha affermato di voler riprendere i colloqui sul controllo degli armamenti nucleari con Russia e Cina e che spera che alla fine tutti e tre i paesi possano accettare di dimezzare i loro ingenti bilanci per la difesa.

Parlando giovedì ai giornalisti nello Studio Ovale, Trump ha deplorato le centinaia di miliardi di dollari investiti nella ricostruzione del deterrente nucleare del Paese e ha affermato di sperare di ottenere l’impegno degli avversari degli Stati Uniti a tagliare le proprie spese.

“Non c’è motivo per cui dovremmo costruire armi nucleari completamente nuove. Ne abbiamo già così tante. Potresti distruggere il mondo 50 volte, 100 volte. E qui stiamo costruendo nuove armi nucleari, e loro stanno costruendo armi nucleari”.

“Stiamo tutti spendendo un sacco di soldi che potremmo spendere per altre cose che in realtà sono, si spera, molto più produttive”.

Mentre gli Stati Uniti e la Russia hanno detenuto enormi scorte di armi sin dalla guerra fredda, Trump ha previsto che la Cina avrebbe raggiunto la loro capacità di provocare devastazioni nucleari “entro cinque o sei anni”.

Ha affermato che se mai si dovesse ricorrere all’uso delle armi, “probabilmente si tratterebbe di oblio”.

Trump ha affermato che avrebbe cercato di avviare colloqui sul nucleare con i due paesi una volta che “avremo sistemato tutto” in Medio Oriente e in Ucraina.

“Uno dei primi incontri che voglio avere è con il Presidente Xi della Cina, il Presidente Putin della Russia. E voglio dire: ‘Tagliamo il nostro budget militare a metà.’ E possiamo farlo. E penso che saremo in grado di farlo.”

Trump nel suo primo mandato ha provato e fallito a coinvolgere la Cina nei colloqui sulla riduzione delle armi nucleari quando gli Stati Uniti e la Russia stavano negoziando un’estensione di un patto noto come New Start. La Russia ha sospeso la sua partecipazione al trattato durante l’amministrazione Biden , mentre gli Stati Uniti e la Russia hanno continuato con massicci programmi per estendere la durata di vita o sostituire i loro arsenali nucleari dell’era della guerra fredda.

Delineando la sua visione di un riassetto dell’ordine mondiale, Trump ha anche affermato che “gli piacerebbe” riavere la Russia nel G7, dal quale era stata sospesa nel 2014 dopo che Mosca aveva annesso la penisola ucraina della Crimea.

“Penso che sia stato un errore cacciarlo via”, ha detto Trump, riferendosi al presidente russo Vladimir Putin.

Durante il suo primo mandato, Trump aveva anche chiesto la riammissione della Russia, ma aveva trovato scarso sostegno tra gli altri paesi occidentali.

Mercoledì Trump ha rivelato che si aspetta di incontrare Putin separatamente per i colloqui di pace in Ucraina , in un improvviso disgelo nelle relazioni.

Nel loro primo contatto confermato dal ritorno di Trump alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti ha affermato di aver avuto una conversazione “altamente produttiva” con la sua controparte russa, che ha ordinato la sanguinosa invasione dell’Ucraina nel 2022.