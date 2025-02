Silvestroni (FdI) “Solidarietà all’Arma dei Carabinieri per il vile attentato incendiario alla sede della Compagnia di Castel Gandolfo”

AgenPress. “Esprimo totale vicinanza e solidarietà all’Arma dei Carabinieri, fatta oggetto di un vile attentato incendiario presso la sede della Compagnia di Castel Gandolfo, le cui conseguenze sono state attenuate solo dal pronto intervento di alcuni militari presenti al momento dei fatti, a cui rivolgo il mio sentito ringraziamento per la professionalità ed il costante lavoro a tutela della sicurezza dei cittadini.

Proprio in queste settimane Fratelli d’Italia ed in particolare la Federazione della Provincia di Roma sono impegnati in una raccolta firme a sostegno delle forze dell’ordine, che sta ottenendo grande partecipazione da parte di militanti e cittadini, a dimostrazione di quanto l’opera dei tutori dell’ordine sia apprezzata dalle nostre comunità e vada supportata in ogni modo”.

Così in una nota il Sen. Marco Silvestroni, Presidente della Federazione della Provincia di Roma di Fratelli d’Italia.