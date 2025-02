Arabia Saudita. Concluso l’incontro Usa-Russia. Porre fine alla guerra in Ucraina con un accordo accettabile da tutte le parti

AgenPress – Gli Stati Uniti e la Russia hanno concordato a Riyadh di proseguire con gli sforzi per porre fine alla guerra in Ucraina.

La portavoce del Dipartimento di Stato americano, Tammy Bruce, ha affermato che le due parti hanno concordato di nominare “rispettivi team di alto livello per iniziare a lavorare su un percorso per porre fine al conflitto in Ucraina il prima possibile, in un modo che sia duraturo, sostenibile e accettabile per tutte le parti”.

Le due parti hanno anche concordato di nominare team di alto livello per i colloqui sull’Ucraina , “lavorando su un percorso per porre fine al conflitto in Ucraina il prima possibile in un modo che sia duraturo, sostenibile e accettabile per tutte le parti”, ha affermato. Gli Stati Uniti e la Russia inizieranno anche a considerare “la futura cooperazione su questioni di reciproco interesse geopolitico e sulle opportunità storiche economiche e di investimento che emergeranno da una conclusione positiva del conflitto in Ucraina”, ha aggiunto. “Le parti interessate agli incontri odierni si impegnano a continuare a impegnarsi per garantire che il processo proceda in modo tempestivo e produttivo”. Ma per quanto riguarda le tempistiche, la dichiarazione ha osservato che “una telefonata seguita da un incontro non è sufficiente per stabilire una pace duratura”, e quindi è solo l’inizio del processo. Gli Stati Uniti hanno anche ringraziato l’Arabia Saudita per aver ospitato i colloqui.

Il negoziatore russo Yuri Ushakov ha dichiarato ai giornalisti, dopo oltre quattro ore di colloqui: “È stata una conversazione molto seria su tutte le questioni che volevamo affrontare”.

I leader ucraini ed europei temono che il presidente Donald Trump possa stringere un accordo frettoloso con il presidente russo Vladimir Putin, ignorando i loro interessi di sicurezza, ricompensando Mosca per la sua invasione e lasciando Putin libero di minacciare l’Ucraina o altri paesi in futuro. Mentre era in corso l’incontro nella capitale saudita, la Russia ha manifestato un irrigidimento delle sue richieste.

La portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakharova ha detto ai giornalisti a Mosca che “non era abbastanza” per la NATO non ammettere l’Ucraina come membro. Ha detto che l’alleanza deve andare oltre rinnegando una promessa fatta in un summit a Bucarest nel 2008, secondo cui Kiev si sarebbe unita in una data futura, non specificata. “Altrimenti, questo problema continuerà ad avvelenare l’atmosfera nel continente europeo”, ha affermato. Non c’è stata alcuna risposta immediata da parte dell’Ucraina, dei membri della NATO o degli Stati Uniti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha più volte chiesto l’adesione alla NATO come unico modo per garantire la sovranità e l’indipendenza di Kiev dal suo vicino dotato di armi nucleari.

“Il presidente Trump vuole fermare le uccisioni; gli Stati Uniti vogliono la pace e stanno usando la loro forza nel mondo per unire i paesi. Il presidente Trump è l’unico leader al mondo che può convincere l’Ucraina e la Russia ad accettare questo”, ha detto la portavoce Usa. Ha affermato che le due parti hanno anche concordato di consultarsi per affrontare gli “elementi irritanti” nelle loro relazioni bilaterali, che il Cremlino aveva descritto come “sotto zero” durante la precedente amministrazione statunitense di Joe Biden. Ushakov, citato dall’agenzia di stampa Interfax, ha dichiarato che sono state discusse le condizioni per un incontro tra Trump e Putin , anche se, ha affermato, è improbabile che ciò avvenga la prossima settimana. I colloqui in Arabia Saudita, che intrattiene rapporti amichevoli con entrambi i Paesi, hanno evidenziato la rapidità degli sforzi degli Stati Uniti per porre fine alla guerra, a meno di un mese dall’insediamento di Trump e sei giorni dalla sua conversazione telefonica con Putin.