Donald Trump: “La Russia ha le carte in regola nei negoziati di pace in Ucraina”

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che la Russia ha “le carte in regola” per partecipare a qualsiasi colloquio di pace per porre fine alla guerra in Ucraina, perché ha “conquistato molto territorio“.

Trump ha aggiunto di essere fiducioso che Mosca voglia vedere la fine della guerra, iniziata dalla Russia quando ha lanciato un’invasione su vasta scala circa tre anni fa.

Alla domanda se crede che la Russia voglia la pace, Trump ha risposto: “Sì”.