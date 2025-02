Starmer: “Volodymyr Zelensky è un leader democraticamente eletto”

AgenPress. Il primo ministro inglese Keir Starmer ha sostenuto Volodymyr Zelensky definendolo un “leader democraticamente eletto” dopo che Donald Trump lo ha definito un “dittatore”.

Starmer ha chiamato Zelensky e gli ha detto che era perfettamente ragionevole per l’Ucraina sospendere le elezioni in tempo di guerra, come fece il Regno Unito durante la Seconda guerra mondiale.

In precedenza, il presidente degli Stati Uniti aveva criticato Zelensky, affermando che aveva fatto un “lavoro pessimo” e che “si rifiuta di indire elezioni” in Ucraina.

Il mandato quinquennale di Zelensky sarebbe dovuto concludersi nel maggio 2024, ma le elezioni sono state sospese dopo l’invasione russa, in quanto è stata dichiarata la legge marziale.

I commenti di Trump sono stati ampiamente criticati in tutto il mondo, anche dal primo ministro svedese e dal cancelliere tedesco Olaf Scholz, che li ha definiti “semplicemente sbagliati e pericolosi”.