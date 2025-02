Waltz: “L’Ucraina deve frenare le sue critiche nei confronti degli Stati Uniti”

AgenPress. Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Michael Waltz, afferma che l’Ucraina deve frenare le sue critiche nei confronti degli Stati Uniti, mentre Washington cerca di raggiungere un accordo di pace per porre fine alla guerra. “È inaccettabile, devono abbassare i toni, guardare con attenzione e firmare quell’accordo”.

L’accordo a cui si riferisce Donald Trump è l’accesso ai minerali rari in Ucraina in cambio di aiuti, o anche come compensazione per il supporto che gli Stati Uniti hanno già fornito.

“Abbiamo offerto agli ucraini un’opportunità davvero incredibile e storica”, afferma il consigliere, aggiungendo che è “la migliore” garanzia di sicurezza a cui potessero sperare.

Zelensky ha respinto l’offerta americana per ottenere l’accesso ai minerali ucraini e trarne profitto, affermando: “Non posso vendere il nostro Stato”.