type here...

Trump ha espresso insoddisfazione per la proposta dell’Iran di porre fine alla guerra

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Stando a quanto riportato dai media statunitensi, il presidente americano Donald Trump sarebbe insoddisfatto della proposta avanzata da Teheran tramite il Pakistan per porre fine alla guerra.

Trump non ha respinto completamente la proposta, ma ha espresso forti riserve sulla sincerità e la buona fede dell’altra parte.

Secondo quanto riportato dalla stampa, l’Iran propone l’apertura dello Stretto di Hormuz e un accordo per porre fine alla guerra, accantonando i negoziati sul programma nucleare, sebbene questi debbano iniziare ma il loro completamento non sia una condizione necessaria per raggiungere un accordo.

L’Amministrazione statunitense ha spiegato che questa è proprio la ragione che ha causato il disappunto del capo di Stato americano.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits