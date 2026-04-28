Trump ha espresso insoddisfazione per la proposta dell’Iran di porre fine alla guerra

AgenPress. Stando a quanto riportato dai media statunitensi, il presidente americano Donald Trump sarebbe insoddisfatto della proposta avanzata da Teheran tramite il Pakistan per porre fine alla guerra.

Trump non ha respinto completamente la proposta, ma ha espresso forti riserve sulla sincerità e la buona fede dell’altra parte.

Secondo quanto riportato dalla stampa, l’Iran propone l’apertura dello Stretto di Hormuz e un accordo per porre fine alla guerra, accantonando i negoziati sul programma nucleare, sebbene questi debbano iniziare ma il loro completamento non sia una condizione necessaria per raggiungere un accordo.

L’Amministrazione statunitense ha spiegato che questa è proprio la ragione che ha causato il disappunto del capo di Stato americano.