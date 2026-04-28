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Rubio: “Il blocco dello Stretto di Hormuz è un’arma nucleare economica”

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AgenPress. Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha descritto il blocco dello Stretto di Hormuz, un’arteria marittima strategica per le esportazioni di idrocarburi dalle monarchie del Golfo verso il resto del mondo, come un'”arma nucleare economica”, affermando che l’Iran mira a imporre la propria “sovranità” nella regione.

Nel corso di un’intervista, il Segretario di Stato americano, nonché consigliere per la sicurezza nazionale del presidente, ha sostenuto che il blocco di questa rotta marittima dimostra perché all’Iran non dovrebbe mai essere permesso di acquisire un arsenale nucleare.

“Lo stretto è sostanzialmente l’equivalente di un’arma nucleare economica che stanno cercando di usare contro il mondo, e se ne vantano”, ha affermato. Se l’Iran dovesse acquisire armi nucleari, ha insistito, “terrebbe in ostaggio l’intera regione”.

Teheran nega da decenni di voler acquisire un arsenale nucleare. Rubio ha evitato di dare una risposta chiara su come reagirà il presidente degli Stati Uniti Donald Trump se Teheran continuerà a rifiutarsi di negoziare sulle richieste di Washington, in particolare sul programma nucleare del paese.

Dall’inizio della guerra israelo-americana contro l’Iran lo stretto è di fatto chiuso, e attraverso di esso transita il 20% del petrolio e del gas naturale liquefatto (GNL) esportati dai regni del Golfo verso il resto del mondo, provocando un forte aumento dei prezzi dell’energia. Gli Stati Uniti hanno inoltre imposto un blocco ai porti iraniani per azzerare le entrate derivanti dalle esportazioni di greggio iraniano.

Il cessate il fuoco dichiarato dopo 40 giorni di ostilità rimane in vigore, ma i colloqui tra i due stati, acerrimi nemici, sembrano essere giunti a un punto morto.

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