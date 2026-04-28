AgenPress. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha elogiato le relazioni bilaterali tra la Repubblica islamica dell’Iran e la Federazione Russa, accogliendo con favore il “sostegno alla diplomazia” e la “solidarietà” di Mosca.

Ha inoltre affermato, tramite X, che “i recenti eventi” hanno dimostrato “la profondità e la solidità del partenariato strategico” tra le due parti. Ha rilasciato queste dichiarazioni dopo gli incontri avuti ieri con il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo russo Sergei Lavrov.

La Russia si è offerta di mediare per ristabilire la pace in Medio Oriente, in seguito alla guerra lanciata dagli Stati Uniti e da Israele contro l’Iran. Mosca ha inoltre offerto di immagazzinare uranio altamente arricchito nell’ambito di un accordo per risolvere la controversia sul programma nucleare della Repubblica islamica. Ma gli Stati Uniti respingono l’idea.