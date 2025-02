Come parte dell’accordo la Russia potrebbe cedere 300 mld di beni congelati per la ricostruzione dell’Ucraina

AgenPress – La Russia potrebbe essere disposta a utilizzare una parte dei suoi 300 miliardi di dollari in beni congelati per aiutare a ricostruire l’Ucraina come parte di un potenziale accordo di pace, ma insiste affinché parte dei fondi venga destinata ai territori occupati, ha riferito la Reuters il 21 febbraio, citando fonti a conoscenza della questione.

Le discussioni, secondo quanto riferito, avvengono durante le negoziazioni tra funzionari statunitensi e russi in seguito al loro incontro del 18 febbraio in Arabia Saudita. Non è chiaro se i beni congelati siano stati discussi durante i colloqui.

Secondo quanto riportato dalla Reuters , una delle fonti ha affermato che la Russia potrebbe accettare di destinare fino a due terzi dei beni congelati alla ricostruzione dell’Ucraina, a condizione che vengano fornite garanzie di rendicontazione.

Secondo quanto riferito, Mosca insiste che i fondi rimanenti saranno destinati alla ricostruzione dei territori occupati dalla Russia nell’Ucraina orientale , che il Cremlino rivendica come parte della Russia.

Un’altra fonte ha osservato che, nonostante Mosca sembri disponibile a utilizzare i beni congelati, la distribuzione dei fondi e l’assegnazione dei contratti di ricostruzione restano punti chiave di contesa.

Un’altra fonte legata al Cremlino, non direttamente coinvolta nei negoziati, ha affermato che la Russia continua a chiedere un graduale allentamento delle sanzioni e la completa liberazione dei suoi beni congelati.

In seguito all’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia, sono stati congelati oltre 300 miliardi di dollari di riserve della banca centrale russa , la maggior parte dei quali (191 miliardi di euro, pari a 198 miliardi di dollari) è detenuta nel deposito Euroclear del Belgio.

Il G7 ha annunciato in precedenza che questi fondi rimarranno congelati finché la Russia non pagherà per la distruzione causata in Ucraina.

L’UE ha già iniziato a sfruttare i proventi dei beni russi congelati per sostenere l’Ucraina. A gennaio, l’Ucraina ha ricevuto 3 miliardi di euro (3,09 miliardi di $) come parte dell’Ue Ukraine Facility, finanziato tramite interessi maturati sulle riserve congelate.

Gli Stati Uniti e i partner del G7 hanno promesso prestiti all’Ucraina per circa 50 miliardi di dollari, garantiti dai ricavi derivanti dagli asset russi.

Il 30 settembre 2022 il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato l’ annessione illegale delle oblast’ ucraine di Zaporizhia, Donetsk, Luhansk e Kherson.

L’ultima posizione di Mosca segnala un potenziale cambiamento nel suo approccio agli accordi finanziari del dopoguerra, ma sottolinea la sua continua insistenza nel legittimare l’ occupazione dei territori ucraini.