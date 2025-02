Convention Usa. Bannon accusato di aver fatto il saluto nazista. Bardella annulla discorso. Magi: Meloni cosa fa? Partecipa?

AgenPress – Steve Bannon, l’ex controverso stratega della Casa Bianca, è accusato di aver fatto il saluto nazista durante il suo intervento al Cpac. L’incidente segue quello di Elon Musk, il first buddy di Donald Trump, accusato a sua volta di aver fatto il saluto nazista nel corso di un evento a gennaio.

Bannon ha incitato la folla alla convention dei conservatori di Washington definendo Donald Trump “uno strumento della provvidenza divina”. “Lo vogliamo anche nel 2028”, ha detto l’ideologo del movimento Maga. “Abbiamo bisogno di una rivoluzione nazionalista e populista”.

Ha poi lanciato una frecciata a Elon Musk con il quale i rapporti sono più che tesi. “Sta dappertutto”, ha detto intervenendo alla convention dei conservatori di Washington pochi giorni dopo aver definito il miliardario sudafricano un “immigrato illegale parassita”. Ironia della sorte, i due si sono alternati sul palco della kermesse, parlando uno dopo l’altro.

Come risposta il presidente del Rassemblement National di Marine Le Pen, Jordan Bardella, ha deciso di annullare il suo discorso alla convention dei conservatori a Washington.

In casa nostra il segretario di Più Europa Riccardo Magi ha affermato che “persino Jordan Bardella, presidente dell’estrema destra Lepenista francese, si vergogna di partecipare alla kermesse trumpiana dopo che si è aperta con il saluto nazista di Bannon. Giorgia Meloni, presidente del Consiglio della Repubblica italiana, che ha giurato su una Costituzione che ripudia il fascismo, cosa fa? Conferma o no la sua partecipazione a questo raduno? Giorgia Meloni, premier di un Paese fondatore dell’Unione Europea, nata dalle ceneri della devastazione causata dal nazifascismo, si farà vedere dentro questo covo di neonazisti? Per il bene dell’Italia, rinunci e dica no a questo pericoloso baraccone”.