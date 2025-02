Bonelli (Avs): Meloni ha parlato in un covo di neonazisti. E’ in mano alla destra. Trump per noi è un avversario

AgenPress – “Per noi Trump è un avversario. Lo è oggi, lo sarà domani, perché rappresenta un attacco alla democrazia. Tra l’altro è colui che sta pensando di modificare la Costituzione per candidarsi la terza volta come un vero e proprio dittatore. E’ colui che pensa che il negazionismo climatico sia un valore. È colui che sta fermando le politiche sul clima. E’ colui che sta rubando il futuro. Quindi non c’è alcuna possibilità di essere d’accordo con Donald Trump”.

Così Angelo Bonelli a margine dell’assemblea degli eletti Avs a Napoli, aggiungendo che Giorgia Meloni “è andata in un covo di neonazisti, dove si pensa che il totalitarismo sia il futuro del pianeta. Si sono presentati con la motosega, anche Elon Musk. Vogliamo dire che in Argentina sono aumentati di 5 milioni i poveri? Vogliamo dire che questa plutocrazia mondiale vuole aumentare la povertà alle spalle della povera gente a livello globale? Vogliamo svegliarci un attimo e dire che questa Meloni oggi è uno strumento formidabile in mano alla destra e alla finanza globale per impoverire sempre di più il nostro paese? Pensiamo al caro bollette e, da lì, gli italiani capiscono subito”.