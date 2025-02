Casa Bianca. Elon Musk ordina ai dipendenti federali di elencare i risultati raggiunti o di dimettersi

AgenPress – Sabato 22 febbraio l’amministrazione Trump ha inviato delle email ai dipendenti del governo federale degli Stati Uniti, intimando loro di descrivere in dettaglio i risultati lavorativi conseguiti nella settimana precedente entro lunedì sera, altrimenti avrebbero rischiato di perdere il lavoro.

Le e-mail sono arrivate poco dopo che Elon Musk, il miliardario a capo del Dipartimento per l’efficienza governativa dell’amministrazione Trump, aveva pubblicato sul sito di social media X che la mancata risposta alla richiesta via e-mail sarebbe stata considerata una dimissione.

Sabato sera sono state inviate e-mail ai dipendenti di diverse agenzie federali, tra cui la Securities and Exchange Commission, la National Oceanic and Atmospheric Administration, i Centers for Disease Control and Prevention e altre, con l’oggetto “Cosa hai fatto la settimana scorsa?”

“Tutti i dipendenti federali riceveranno a breve un’e-mail in cui si chiederà loro di spiegare cosa hanno fatto la scorsa settimana”, ha scritto Musk su X. “La mancata risposta sarà considerata come una dimissione”.

“Come parte dell’impegno dell’amministrazione Trump per una forza lavoro federale efficiente e responsabile, l’OPM chiede ai dipendenti di fornire un breve riassunto di ciò che hanno fatto la settimana scorsa entro la fine di lunedì, inviando in copia per conoscenza il loro manager”, ha affermato. “Le agenzie determineranno i prossimi passi”.

L’Office of Personnel Management (OPM), l’agenzia per le risorse umane del governo federale, ha confermato l’autenticità dell’e-mail in una dichiarazione alla CBS, partner giornalistico della BBC negli Stati Uniti.

Con l”e-mail si chiede ai dipendenti di rispondere con cinque punti elenco che riassumano “cosa avete realizzato al lavoro la scorsa settimana” e di mettere in copia i loro responsabili.

È stato inviato da un indirizzo delle risorse umane dell’Office of Personnel Management e dà ai dipendenti tempo fino alle 23:59 EST di lunedì per rispondere.

Non è chiaro su quale base giuridica Musk possa licenziare i dipendenti federali se non rispondono alla sua richiesta, né cosa accadrebbe ai dipendenti che non fossero in grado di descrivere in dettaglio il loro lavoro riservato.

Alcuni dipendenti della magistratura federale hanno ricevuto l’email sabato dall’OPM, nonostante il sistema giudiziario non faccia parte del ramo esecutivo, hanno detto persone a conoscenza della questione. L’Administrative Office of the US Courts, il braccio amministrativo della magistratura, non ha risposto immediatamente alle richieste di commento.