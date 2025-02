Germania. L’Unione Cdu/Csu di Friedrich Merz vince le elezioni. Sarà il nuovo cancelliere. Al secondo posto Afd

AgenPress – L’Unione Cdu/Csu di Friedrich Merz vince le elezioni in Germania con il 29%, secondo il primo exit poll della tv pubblica Ard. Seconda l’ultradestra di Afd con il 19,5%, la prima volta nella storia della Repubblica federale. Seguono l’Spd al 16%, i Verdi al 13,5%, la Linke all’8,5%. Rischiano di non entrare al Bundestag i liberali di Fdp con il 4,9% e Bsw con il 4,7%. La soglia di sbarramento è del 5%.

“I dati parlano chiaro. L’Unione ha vinto. Il semaforo è stato liquidato. E gli elettori vogliono che il cancelliere sia Friedrich Merz”, ha detto il segretario generale della Cdu Carsten Linnemann.

“Benvenuti alla Konrad Adenauer Haus, in questa storica serata, il 23 febbraio 2025. Noi, Cdu e Csu, l’Unione, abbiamo vinto queste elezioni”, ha detto Friedrich Merz.

“Voglio dire una cosa ai nostri competitori. Abbiamo affrontato una dura campagna elettorale, sulla politica economica come sull’immigrazione. Ma ora dobbiamo parlarci fra di noi, per formare un governo in grado di agire”, ha aggiunto. “Il mondo fuori non aspetta noi e non potrà aspettare che si svolgano lunghe trattative, dobbiamo procedere veloci. Il mondo deve percepire che la Germania viene governata di nuovo in modo affidabile”.

Friedrich Merz è un ex banchiere che non è mai stato ministro.

Durante la campagna elettorale, la sua decisione di vincere un voto in parlamento facendo affidamento sul sostegno dell’estrema destra si è rivelata una svolta storica e altamente controversa, anche se da allora ha insistito sul fatto che non avrebbe mai infranto il “firewall” (“brandmauer”) della Germania entrando in un governo di coalizione con il partito anti-immigrazione Alternative für Deutschland.

Tuttavia, per quanto il panorama politico ed economico interno sia impegnativo, molte delle sfide più urgenti di Merz potrebbero benissimo arrivare dall’esterno della Germania. L’uomo che un tempo si è guadagnato gli applausi sostenendo di poter semplificare la vita di milioni di persone riducendo le norme fiscali in modo che potessero stare sul retro di un sottobicchiere di birra si trova di fronte a una realtà del tutto più complessa.

Merz, un appassionato aviatore e padre sposato di tre figli, la cui moglie gli ha impedito di acquistare un jet privato finché i suoi figli non fossero usciti di casa (ora pare ne possieda due), vorrà lasciare il segno fin dall’inizio. Ecco una breve occhiata alla sua posta in arrivo.

Merz non ha fatto nulla per nascondere il suo shock dopo le dichiarazioni di Trump che accusavano l’Ucraina della guerra. Merz le ha definite “un classico capovolgimento della narrazione carnefice-vittima”.

“È così che Putin lo presenta da anni, e sinceramente sono un po’ scioccato che Donald Trump ora l’abbia palesemente fatto suo”, ha detto, riferendosi a Trump come “un ammiratore dei sistemi autocratici”.

Tuttavia, ha detto, impantanarsi nelle emozioni non porterebbe l’Europa da nessuna parte. “L’unica cosa che possiamo fare se abbiamo un’idea diversa di … democrazia … [è] mettere insieme le nostre azioni in Europa il più rapidamente possibile”.