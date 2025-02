Keith Kellogg, inviato usa in Ucraina, ha elogiato Zelensky definendolo “leader coraggioso e combattivo”

AgenPress – L’inviato statunitense in Ucraina, il generale Keith Kellogg, ha elogiato Volodymyr Zelensky definendolo “il leader combattivo e coraggioso di una nazione in guerra”, adottando un tono radicalmente diverso da quello di Donald Trump, che ha definito il presidente ucraino un “dittatore” .

Kellogg ha lasciato Kiev venerdì dopo una visita di tre giorni. Pubblicando sui social media , ha detto di aver avuto “discussioni estese e positive” con Zelensky e il suo “talentuoso team di sicurezza nazionale”. “Una giornata lunga e intensa con i vertici dell’Ucraina”, ha detto.

Le osservazioni ottimistiche del generale sono in netto contrasto con quelle del presidente degli Stati Uniti e del suo entourage, che hanno riempito di insulti Zelensky durante una settimana tumultuosa. Trump ha affermato che l’Ucraina era da biasimare per aver iniziato la guerra con la Russia e ha accusato Zelensky di aver fatto “un pessimo lavoro”.

Trump è tornato sul tema, dicendo che non riteneva essenziale che il presidente ucraino fosse presente alle negoziazioni. “Non credo che sia molto importante che lui sia presente alle riunioni”, ha detto Trump a Fox News. “È lì da tre anni. Rende molto difficile fare affari”.

Trump in seguito ha fatto un contrasto tra il suo rapporto con Zelensky e quello con la sua controparte russa. “Ho avuto ottimi colloqui con [Vladimir] Putin”, ha detto Trump. “E non ho avuto colloqui così buoni con l’Ucraina”.

L’uomo più ricco del mondo, Elon Musk, che sta guidando l’enorme riforma governativa di Trump, ha detto che Trump ha fatto bene a escludere Zelensky dai colloqui di pace con la Russia, tenutisi nella capitale saudita, Riyadh. Senza prove, Musk ha accusato il leader ucraino di gestire una “massiccia macchina di corruzione che si nutre dei cadaveri dei soldati ucraini”.

Kellogg è noto per essere il più filo-ucraino del team senior di Trump. Tuttavia, la differenza nella retorica suggerisce un approccio caotico e contraddittorio alla politica estera da parte di una Casa Bianca che ha scaricato l’Ucraina come alleato e si è pubblicamente schierata con Mosca.

Zelensky ha scatenato l’ira di Trump osservando che il presidente degli Stati Uniti viveva in una ” bolla di disinformazione ” del Cremlino. Nonostante il loro disaccordo, venerdì c’erano segnali che i negoziatori statunitensi e ucraini erano più vicini a raggiungere un accordo sulle vaste risorse minerarie dell’Ucraina.

Verso la fine dell’anno scorso, Zelensky ha lanciato l’idea di una partnership con gli Stati Uniti. Rimase sorpreso quando il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, gli chiese di firmare un accordo che avrebbe dato alla Casa Bianca 500 miliardi di dollari (395 miliardi di sterline) in risorse naturali come “rimborso” per la precedente assistenza militare.

Zelensky ha rifiutato di firmare il documento senza garanzie di sicurezza statunitensi per far rispettare qualsiasi accordo postbellico con la Russia. Venerdì c’erano segnalazioni secondo cui erano in corso colloqui sull’accesso preferenziale degli Stati Uniti alle risorse critiche dell’Ucraina, con bozze costantemente scambiate.