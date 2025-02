New York Times: la cessione delle terre rare agli Stati Uniti non offre garanzie di sicurezza per l’Ucraina

AgenPress – Secondo una bozza dell’accordo visionata dal New York Times (NYT), l’attuale proposta degli Stati Uniti in merito ai minerali essenziali dell’Ucraina mira a trarre il 50% dei ricavi dalle risorse naturali dell’Ucraina, senza offrire in cambio alcuna garanzia di sicurezza.

Gli Stati Uniti e l’Ucraina hanno lavorato intensamente negli ultimi giorni per definire i dettagli di una versione rivista dell’accordo. Ruslan Stefanchuk, presidente del parlamento ucraino, ha affermato che Kiev mira a concludere l’accordo il 24 febbraio , il terzo anniversario dell’invasione su vasta scala della Russia.

I termini della bozza rivista sono praticamente gli stessi di una versione precedente respinta dal presidente Volodymyr Zelensky, ha riportato il NYT , citando una bozza dell’accordo datata 21 febbraio. In alcuni casi, le richieste degli Stati Uniti sono persino più severe.

L’accordo prevede che il 50% dei ricavi derivanti dalle risorse naturali dell’Ucraina, tra cui minerali essenziali , petrolio e gas, nonché quote nei porti e in altre infrastrutture chiave attraverso un fondo di investimento congiunto.

La nuova versione afferma che gli Stati Uniti deterrebbero il 100% degli interessi finanziari di questo fondo e che l’Ucraina dovrebbe contribuire al fondo fino a raggiungere i 500 miliardi di dollari.

Tale importo supera di gran lunga le entrate effettive dell’Ucraina derivanti dalle risorse, che nel 2024 ammontavano a 1,1 miliardi di dollari, ed è più di quattro volte il valore degli aiuti statunitensi a Kiev.

La cifra di 500 miliardi di dollari non era elencata nella proposta originale presentata a Zelensky dal Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent il 12 febbraio. Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha citato la cifra in commenti pubblici, sostenendo il 10 febbraio che l’Ucraina aveva “sostanzialmente accettato” un accordo sulle risorse da 500 miliardi di dollari .

Quando Zelensky si è rifiutato di firmare l’accordo proposto sostenendo che non offriva alcuna garanzia di sicurezza, Trump si è scagliato contro il presidente ucraino, riecheggiando i punti di vista del Cremlino e definendolo un “dittatore non eletto”.

Una visita dell’inviato speciale di Trump per l’Ucraina e la Russia, Keith Kellogg , sembra aver allentato le tensioni e rilanciato i negoziati sull’accordo sulle risorse. Funzionari statunitensi e ucraini hanno lavorato tutta la notte per elaborare un accordo.

Il 21 febbraio Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti e l’Ucraina erano “abbastanza vicini” a raggiungere un accordo.

Il nuovo documento non fornisce garanzie specifiche di sicurezza, secondo il NYT. Dice invece che gli USA forniranno supporto allo sviluppo economico a lungo termine per l’Ucraina.

All’inizio di febbraio Trump aveva dichiarato di voler raggiungere un accordo con l’Ucraina che prevedesse l’accesso ai minerali di terre rare in cambio di continui aiuti: un cambiamento nella politica estera degli Stati Uniti che ha trasformato il sostegno alla difesa e alla sovranità dell’Ucraina in una transazione commerciale.

L’Ucraina ha affermato di essere aperta a un simile accordo e ha sottolineato la necessità di garanzie di sicurezza concrete. Un ex alto funzionario ucraino ha definito la prima proposta statunitense “un accordo coloniale” e ha affermato che Zelensky non poteva firmare il documento a quelle condizioni.

Il 21 febbraio, la Reuters ha riferito che gli Stati Uniti hanno minacciato di interrompere l’accesso dell’Ucraina ai terminali Internet Starlink se non firmerà l’accordo, un’affermazione smentita da Elon Musk, CEO di SpaceX.