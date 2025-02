Vittoria Cdu in Germania bella notizia per l’Europa e il popolarismo

AgenPress.‘La vittoria della Cdu in Germania è una bella notizia per la politica, per il Centro, per l’europeismo, per il dialogo e il confronto, per il popolarismo e la pace, in un momento in cui sembrano prevalere le urla e gli ultimatum. Avanti cosi’.

Così Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati, commenta sui social il voto in Germania.