Ucraina, Della Vedova (+ Europa): “Trump vuole sostituire democrazia e libertà con diritto del più forte”

AgenPress. “Ricordiamo tutti i carri armati russi che marciavano su Kiev tre anni fa, in quel momento nessuno pensava che l’Ucraina potesse militarmente resistere all’invasione russa. Oggi il quadro della situazione è cambiato drammaticamente, siamo di fronte a un conflitto che ha causato centinaia di migliaia di morti e la quasi completa distruzione dell’Ucraina. Detto questo, la situazione sul terreno si è però consolidata ormai da tempo.

Le conquiste territoriali da parte dei russi sono ferme a quelle di due anni fa, e gli ucraini hanno occupato parte della regione russa del Kursk. Credo che grazie a questa situazione, creata prevalentemente dalla resistenza ucraina, si possano trovare le condizioni per trattare un cessate il fuoco con la Russia e successivamente arrivare a una pace duratura: voglio precisare che si deve parlare di pace, non di una vittoria a tavolino data a Putin come vorrebbe Trump”.

Lo ha dichiarato ai microfoni di Radio Cusano l’On. Benedetto Della Vedova (+ Europa) intervenuto nel corso del programma ‘5 Notizie’ in merito al conflitto russo-ucraino.

E ha proseguito “purtroppo da questo punto di vista i messaggi di Trump all’Europa sono chiarissimi: sta andando nella direzione opposta a quella intrapresa da sempre dagli Usa che stavano a difesa della libertà e del diritto internazionale-spiega- e vuole sostituire questi valori al diritto del più forte.

In questo modo non fa altro che rivitalizzare la leadership di un tiranno come Putin che era sull’orlo della crisi. Proprio per questo motivo-precisa Della Vedova- noi come Europa dobbiamo a ogni costo accelerare riguardo la costituzione degli Stati Uniti d’Europa: l’Europa deve agire come uno Stato unico, altrimenti sarà irrilevante nello scenario internazionale”.

Della Vedova termina l’intervento con un’ analisi sulle posizioni della sinistra italiana “scegliere da che parte stare nel conflitto ucraino significa scegliere tra libertà e democrazia, la sinistra non può essere in disaccordo su questo tema. Oggi non è più possibile pensare di andare avanti assieme pur essendo in disaccordo sulla politica internazionale, al contrario: l’unità deve partire da qui. La sinistra non può rimanere unita se ci sono partiti come il Movimento 5 Stelle che è in disaccordo su tutta la linea: divergenze del genere non si possono appianare”.