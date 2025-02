Previsioni Meteo del 28 Febbraio 2025

AL CENTRO – Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con nuvolosità e schiarite. Al pomeriggio locali precipitazioni nelle zone interne con neve in Appennino oltre i 1500-1600 metri. In serata e in nottata ancora molte nubi con precipitazioni da isolate a sparse tra Toscana, Umbria e Marche, neve sui rilievi oltre i 1400 metri, più asciutto su Lazio e Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità alternata a schiarite e sole prevalente sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, qualche disturbo nuvoloso anche su Sicilia e Sardegna. In serata e nella notte nuvolosità in generale aumento ma senza fenomeni di rilievo associati.

Temperature minime stabili o in lieve calo in Italia, salvo un lieve rialzo al Nord-Ovest, massime in calo al Nord e in aumento al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.