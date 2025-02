Bollette, Barbera (Prc): “Dal Governo Meloni gioco da illusionisti, ma a rimetterci sono sempre i soliti noti”

AgenPress. “Dal Governo Meloni continua il gioco da illusionisti. Con il decreto bollette, che peraltro arriva solo ora con la primavera, invece di intervenire sui meccanismi che incidono sulle tariffe e tassare gli ingenti extraprofitti delle società energetiche accumulati sulle spalle di cittadini e imprese, si preferisce utilizzare lo strumento dei bonus, spostando i fondi di bilancio da una parte all’altra.

Nel frattempo a rimetterci, come sempre, sono i soliti noti che non risolvono i loro problemi con queste misere mancette erogate dal governo per soli tre mesi. Mancette del tutto insufficienti per recuperare il potere d’acquisto eroso dall’inflazione. Si tratta delle solite buffonate a cui ci ha abituato da tempo questo governo”.

Lo afferma Giovanni Barbera, membro del comitato politico nazionale di Rifondazione Comunista.