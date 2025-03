Roma. Giannini (Lega): XIII Municipio, Comune spreca ben 809 mila euro per ricovero di soli 8 senzatetto

PERCHÉ NON UN ASILO, CENTRO ANZIANI O CENTRO PER LE FAMIGLIE?

AgenPress. “Ancora una volta l’amministrazione capitolina targata Pd dimostra di non avere a cuore le reali esigenze dei cittadini. Con una delibera della Giunta, si è deciso di investire 809.800 euro per realizzare una ‘stazione di posta’ in via Pier delle Vigne 3, nel Municipio XIII, destinato ad appena 8 posti letto per senza dimora.

Praticamente oltre 100mila euro a posto letto. Un progetto che, più che rappresentare una vera risposta al problema della marginalità, rischia di diventare l’ennesima operazione di facciata e di finto assistenzialismo, che non risolve nulla, ma crea solo problemi alla cittadinanza”.

Lo scrive in una nota Daniele Giannini, già presidente del Municipio Aurelio – Boccea e dirigente regionale Lega.

“Con una cifra simile – spiega – si sarebbe potuto realizzare un asilo nido comunale oppure un centro per anziani o un punto di aggregazione per famiglie, strutture di socialità di cui il quartiere ha estremo bisogno. Invece, senza minimamente coinvolgere la cittadinanza si sceglie di creare un ricovero per pochissime persone non inserite nel contesto urbano, in una zona frequentata da famiglie e densa di attività commerciali, con il concreto rischio di un aumento del degrado e dell’andirivieni di sbandati.

Questa amministrazione – continua – dimostra ancora una volta di non avere una visione concreta delle priorità dei romani. Invece di investire in servizi utili per il territorio, si sperperano risorse ingenti per progetti inefficaci e, a lungo andare, potenzialmente dannosi per la collettività. È una vergogna che i cittadini del Municipio XIII non siano resi partecipi delle scelte fatte nella gestione della pioggia di soldi del PNRR e Giubileo che l’amministrazione PD purtroppo amministra senza trasparenza” conclude Giannini.